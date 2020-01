Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul socialist spaniol Pedro Sanchez a fost reales marti premier al Spaniei, dupa opt luni de criza politica, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Pedro Sanchez a obtinut 167 de voturi favorabile in Camera Deputatiulor din Spania, cu doua voturi mai mult decat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care si-a prezentat marti seara discursul de Anul Nou, a ramas pe o linie ferma referitor la reforma pensiilor, pe care a spus ca o va duce "pana la capat", potrivit publicatiei Les Echos. El nu a rostit niciun cuvant despre greve si manifestatii, ci si-a reafirmat…

- Reuniunea care a avut loc joi intre guvern si partenerii sociali nu a permis sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste reforma pensiilor, contestata de peste doua saptamani, si grevele si manifestatiile vor continua, a anuntat liderul sindicatului CGT, aflat in fruntea miscarii de protest,…

- Peste 600 de medici au amenințat ca vor demisiona daca guvernul nu dispune majorarea fondurilor pentru sanatate, avertizand ca reducerea bugetului pune viața oamenilor in pericol și poate duce la prabușirea sistemului medical. Intrați in greva, medicii se pregatesc sa iasa in strada in aceasta saptamana,…

- Autor: Petru ROMOȘAN La trei ani si jumatate de la votul pentru Brexit, din 23 iunie 2016, britanicii au plebiscitat iesirea din UE si pe carismaticul lor prim-ministru Boris Johnson. Boris Johnson e de-acum cel mai puternic lider european, cu un mandat de cinci ani in fata. Parlamentarii agatati de…

- Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea…

- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Dupa o mobilizare puternica in ziua de joi, Franta se pregateste vineri pentru o noua zi de greve impotriva unui proiect de reforma a sistemului de pensii care a adus sute de mii de persoane pe strazile din Franta, transmite AFP. Protestele de vineri vor afecta, din nou, in principal transporturile.…