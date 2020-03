In era digitala, Cretu gandeste ca in evul mediu.

Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Primariei Pantelimon a avut loc, saptamana trecuta, ședința lunara a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Ilfov. Temele de discuții au cuprins probleme de ordine publica in orașul gazda, prezentate de primarul localitații, Marian Ivan, probleme legate de partea de evidența a populației…

- Premierul intermimar Ludovic Orban a tranșat problema poluarii excesive inregistrata zilele trecute. Nu este nevoie de ședința CSAT pentru dezbaterea acestei probleme, așa cum cerea primarul Gabriela Firea, ci e nevoie ca toți poluatorii sa reduca drastic emisiile.Orban susține ca este necesar ca Primaria…

- Pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2020 a fost initiat un proiect de hotarare cu caracter normativ: privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate in interiorul Parcului “ Crang ” din municipiul Buzau. ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile…

- Consiliului Local al Municipiului Sebes este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de joi, 27 februarie 2020, de la ora 14.00, in Sala Festiva a Colegiului Național „Lucian Blaga”, cu urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Serviciului…

- Bugetul Craiovei pe anul 2020 a fost aprobat vineri, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local, in care au fost alocati bani si pentru fertilizare in vitro. Municipalitatea a prevazut pentru acest an venituri totale de 670.160.000 de lei, din care veniturile pentru functionare ar fi de 453.799.000…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut, duminica, prima reactie in scandalul Ditrau, din Harghita, unde comunitatea locala s-a revoltat in urma angajarii, intr-o brutarie, a doi barbati din Sri Lanka. "Sunt doi oameni care au venit sa munceasca, sa isi castige existenta, la chemarea unui patron…

- Primaria Iasi a marcat 30 de ani de la Revolutie prin doua momente importante: o sedinta solemna a Consiliului Local (CL) si o comemorare la Troita din fata Palatului Culturii. In cadrul primului eveniment, care a avut loc sambata, 43 de persoane care detin certificate de revolutionar au primit titlul…