Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii olandezi avertizasera in scris Centrul Medical Erasmus ca sunt ingrijorati de comportamentul haotic al barbatului care a ucis joi, cu focuri de arma, o femeie, pe fiica acesteia si un medic, la Rotterdam, transmite agentia Reuters.

- Zeci de mii de persoane au manifestat sambata impotriva violentei politiei in mai multe orase din Franta, inclusiv la Paris, unde trei politisti au fost raniti usor, transmite AFP, citat de Agerpres.Aproximativ 31.300 de persoane au manifestat in toata Franta (dintre care 9.000 la Paris), conform…

- Patru persoane au fost retinute de politistii din Mures in dosarul care vizeaza o grupare specializata in inselaciuni prin metoda „Accidentul”. In urma perchezitiilor facute in acest dosar, au fost ridicate sume de bani, o arma de airsoft si bijuterii din aur. In baza probatoriului administrat, politistii…

- Un accident de circulație a avut loc pe strada Eminescu din municipiul Arad. In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și un autoturism. La fața locului a ajuns o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale au consultat cele doua victime, ambele aflate pe motocicleta…

- Mii de persoane au manifestat sambata in mai multe orase israeliene impotriva controversatei reforme a sistemului judiciar dorita de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Sustinut de coalitia premierului Netanyahu, care include partide evreiesti de extrema-dreapta…

- Mii de oameni s-au adunat joi la Niamey pentru a-i sprijini pe autorii loviturii de stat din Niger care l-a rasturnat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, sechestrat de opt zile si a carui "eliberare imediata" a fost ceruta de presedintele american Joe Biden. De la cateva sute la inceputul mitingului…

- UBS a fost de acord sa cumpere Credit Suisse pentru 3 miliarde de franci elvetieni, in martie, dupa ce clientii panicati au retras numerar din conturile lor de la banca vulnerabila. Cazul s-a dovedit controversat, partidele politice elvetiene exprimandu-si ingrijorarea cu privire la marimea uriasa a…

- Cel putin 2.000 de persoane s-au strans sambata la Paris pentru a manifesta contra violentelor politiei, in pofida unei interdictii decise de autoritatile locale, in timp ce proteste au avut loc si in alte orase franceze fata de moartea unui adolescent in timpul unui control rutier, informeaza France…