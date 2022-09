Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea a participat, astazi, impreuna cu primarul orașului Targu Ocna Cristian-Aurelian Ciubotaru, conducerea DGASPC, o parte dintre angajații și beneficiarii acestei instituții la darea in folosința a noilor locuințe protejate, din cadrul Centrului…

- Asociația „I Will for Moinești” a organizat pe 27 august, la Moinești, Campionatul Național de Maraton (XCM), 96 km cu 3200 m diferența pozitiva de nivel, un eveniment la care au participat aproximativ 200 de sportivi de la mai multe cluburi din țara. Practic, a fost primul campionat național de gen…

- Dupa o așteptare de 8 luni, pensionarilor li se promite o majorare cat de cat insemnata a pensiilor. Marți, 30 august, Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD, a anunțat ca acest partid propune creșterea cu minimum 10 la suta a punctului de pensie, incepand cu 1 ianuarie 2023. Potrivit unor surse din PSD,…

- Dupa mai bine de 6 ani in care CS Bronx Powerlifting Club Bacau s-a retras din competițiile de peste hotare, o noua participare la Campionatul Balcanic de Judo U15 din Kozani – Grecia, din perioada 01-05.09.2022, promite sa aduca cinste și onoare judoului romanesc. In urma unui meci decisiv la Constanța,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat componența celor doua serii ce vor compune ediția de campionat 2022-2023 a ligii secunde la fotbal feminin. Campionatul, care va incepe pe 28 august, se anunța unul dificil pentru singura reprezentanta a fotbalului feminin din Bacau, Magura 2012. Asta in condițiile…

- Zilele trecute, in presa ruseasca, a aparut un articol despre o situație mai mult decat interesanta din Ucraina. Pe scurt, s-a aflat ca doi politicieni ucraineni, care aveau pusa eticheta de „pro-ruși”, erau de fapt angajați ai serviciilor de informații militare. Deputatul Evgheni Șevcenko a aparut…

- In orașul Darmanești are loc, intre 22 – 23 iulie, cea de a treia ediție a concursului de automobilism sportiv Trofeul Valea Uzului, care conteaza pentru etapa a cincea din Campionatul Național de Viteza in Coasta. Dupa succesul de anul trecut, unde nu mai putin de 80 de piloți au luat startul in etapa…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau ne anunța ca, in ultima saptamana, numarul persoanelor confirmate cu COVID este de 71, in creștere fața de perioadele precedente – 53 de cazuri acum doua saptamani, respectiv, 26, acum trei saptamani. Și numarulpacienților internați in spitale s-ar fi dublat,…