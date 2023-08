În doar cinci ani, parizienii s-au săturat de trotinete de închiriat. Dispar toate în mai puțin de o lună Parizienii au votat in aprilie impotriva menținerii in oraș a trotinetelor de inchiriat pe motiv ca utilizatorii sunt indisciplinați și le abandoneaza te miri pe unde in spațiul public, uneori in Sena chiar. Ori, ca deranjeaza pietonii cu viteza uimitoare utilizata de cei care le conduc, scrie rfi.ro . La ora actuala exista 3 companii care inchiriaza, fiecare, cate 5.000 de trotinete. Contractele expira pe 31 august iar ele nu vor fi reinnoite. Un impact va exista asupra finanțelor capitalei deoarece acești 3 operatori achitau o taxa anuala de aproape 1 milion de euro. Una dintre ele este societatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

