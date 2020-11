În custodia cui a rămas fiica Antoniei după divorțul artistei? Timp de doar doi ani, din 2011 pana in 2013, Antonia (31 de ani) a fost casatorita cu Vincenzo Castellano, tatal fiicei sale Maya (10 ani). Recent, divorțul fostei perechi a fost pronunțat. De mai bine de șapte ani, Antonia formeaza un cuplu cu artistul Alex Velea (36 de ani). Perechea are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 5 și, respectiv, 3 ani. „Am incheiat divorțul. In ceea ce privește nunta, nu ne gandim acum la acest aspect, pentru ca nu este un moment in care astfel de evenimente pot avea loc. Imi doresc sa fim bine, fericiți, sa ne pastram spiritul optimist, sa ne bucuram… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

