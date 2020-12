În culisele Animest.15: din ce orașe s-au văzut filmele de animație ale anului? București, orașul care a gazduit primele 14 ediții ale Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, s-a aflat și in 2020 in topul localitaților din care spectatorii de toate varstele au urmarit cele mai noi și mai premiate producții animate ale anului. Organizat pentru prima data in mediul online, cel mai mare eveniment cinematografic dedicat filmelor de profil a atras un numar impresionant de spectatori, proiecțiile virtuale din programul ediției cumuland un numar de 3741 de accesari. La acestea se adauga peste 10.000 de accesari ale discuțiilor, meselor rotunde și masterclass-urilor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

