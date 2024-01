În culise se lucrează la un scenariu care va reseta complet scena politică: planul gândit de PSD și PNL (Surse) In spațiul public, discuția despre comasarea alegerilor nu este una foarte incinsa, dar in spatele ușilor inchise se gandesc planurile in cel mai mic detaliu. PSD și PNL discuta foarte serios despre comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, iar de la Bruxelles chiar sunt incurajați sa adopte acest plan, ne-au precizat surse din coaliție. In scenariul comasarii localelor cu europarlamentarele, alegerile ar urma sa aiba loc pe data de 9 iunie. Asta ar insemna o decalare a alegerilor locale, care ar fi trebuit sa aiba loc in luna septembrie. Calculele facute in interiorul coaliției… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

