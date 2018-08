Stiri pe aceeasi tema

- Szasz Lorand a avut nevoie de 5 zile pentru a descoperi emisiunea de la Realitatea TV la care am fost invitata duminica, 29 iulie 2018, dupa protestul la care am participat la Bucuresti impotriva Codului Administrativ. De cat timp oare are nevoie pentru a descoperi documentele oficiale din Primarie…

- Casatorie pe malul lacului Siutghiol, inspirata din filmele americane. Doi tineri și-au dorit sa-și uneasca destinele intr-un decor de poveste. Copleșita de emoții, mireasa a fost adusa la altar cu o șalupa de mare viteza. Totul a fost pus la cale de naș care a achitat și nota de aproape jumatate de…

- Cantareata si actrita Cher a anuntat ca va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale celebrei trupe ABBA. Acesta va fi primul material discografic pe care il lanseaza pe piata, dupa "Closer to the Truth", aparut in 2013.

- O statuie de peste sapte metri inaltime reprezentandu-l pe actorul american Jeff Goldblum a fost instalata in Londra, in apropiere de Tower Bridge, precizeaza miercuri site-ul BBC. Monumentul il infatiseaza pe starul din ''Jurassic Park'' stand intins, cu camasa descheiata, intr-o pozitie…

- Pescuitul recreativ a fost reluat vineri in lacul Ciuperca din municipiului Tulcea, zona amenajata de autoritatea locala fiind una din putinele arii din domeniul public din Romania in care se poate pescui pana la finalizarea prohibitiei generale. Potrivit primarului Constantin Hogea, peste…

- Monumentul indian Taj Mahal, construit din marmura alba si datand din secolul al XVII-lea, incepe sa capete nuante galbene si verzi din cauza efectelor poluarii in orasul indian Agra, informeaza Reuters marti.

- Finala mica a Diviziei Nationale de seniori la rugby, meci jucat astazi, pe Stadionul National Arcul de Triumf din Bucuresti, i a revenit formatiei CS Navodari, care a dispus cu 27 13 de RC Barlad.Rugbystii antrenati de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase au cucerit astfel medalia de bronz,…