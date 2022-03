Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii s-au reluat jocurile Ligii III de fotbal. Pentru stabilirea celor 4 echipe participante in play-off au mai ramas de disputat doar trei etape. Cele doua echipe ale județului Mureș care evolueaza in Seria 9 au debutat in 2022 pe teren propriu. Prima care a disputat jocul din etapa…

- Real Madrid și PSG se intalnesc miercuri, de la 22:00, in manșa retur a „optimilor” Champions League. In tur, Parisul s-a impus cu 1-0. Duelul decisiv e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Federatia Romana de Teqball a anuntat marti, 1 martie, ca din cele trei echipe de baieti si cinci echipe mixte din tara noastra, care au participat la etapa de European Teqball Tour, organizata la Lisabona in perioada 25-27 februarie, dublul masculin Gyorgydeak Apor – Ilyes Szabolcs (FOTO), de la gruparea…

- In ultima etapa a Grupei geografice I, formatia noastra a castigat clar impotriva celor din Ungheni. CSM TG. MURES – CS UNIREA UNGHENI 42-26 (12-5, 18-10, 12-11) Antrenorul Laurentiu Pop a declarat (video mai jos), ca a fost o victorie de moral in perspectiva meciurilor ce vor urma in turneul semifinal…

- Junioarele III. ale clubului nostru au jucat in acest week-end la Fagaraș derbyul grupei. Ambele echipe, adica CSS Fagaras si CSM Targu Mures sunt deja calificate primele 24 echipe din țara, la turneul de Valoare. Formatia noastra s-a tinut foarte bine timp de doua reprize, dar ultima parte ne-a fost…

- Miercuri, 19 ianuarie, Știința Explorari Baia Mare a intalnit acasa SCM Zalau. A fost primul meci pe teren propriu din acest an, meci in cadrul Cupei Romaniei (Faza a II-a, manșa secunda). Faza a II-a (manșa secunda): Știința Explorari – SCM Zalau 3-2 (-24, 11, 20, -21, 9) Intalnirea tur, jucata la…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) a realizat, vineri, prima prelevare de cord din istoria sa medicala in Programul National de Transplant, procedura care s-a derulat in cadrul protocolului de prelevare multi-organ si multi-tesut. Potrivit unui comunicat de presa…

- Chelsea și Tottenham se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, in manșa tur a primului duel din semifinalele Cupei Ligii Angliei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1. Liverpool - Arsenal e cealalta semifinala din EFL Cup. Manșa tur urma sa aiba…