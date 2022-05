Ministrul comertului al Regatului Unit, Anne-Marie Trevelyan, a declarat ca toate femeile care lucreaza in parlamentul britanic au fost tinta unor afirmatii misogine si atingeri nepotrivite, si le-a recomandat colegilor sai de gen masculin „sa-si tina mainile acasa”, conform Reuters. Comportamentul parlamentarilor britanici in Palatul Westminster se afla in centrul atentiei dupa ce Partidul Conservator aflat la putere a afirmat saptamana aceasta ca a declansat o investigatie asupra acuzatiilor conform carora un membru al Parlamentului a fost vazut uitandu-se la un film pentru adulti in timpul…