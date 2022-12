In ce meciuri si competitii participa sportivii CSM Constanta in weekend

Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei la baschet feminin a inceput miercuri, 30 noiembrie, cand au fost programate meciurile din manșa intai a primului tur: CSM Alexandria – BC Sirius Mureșul Tg.Mureș 54-53, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – CSM Constanța 87-64, Universitatea Cluj-Napoca – Hoya KSE Targu Secuiesc 69-72, Olimpia…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a cedat, scor 64-87, in prima mansa a turului intai al Cupei Romaniei, pe terenul campioanei si detinatoarei trofeului, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. Lydia Rivers a reusit 12 puncte si 11 recuperari, Naomi Davenport, 19 puncte si noua recuperari, iar Miljana Dzombeta,…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanța debuteaza, miercuri, 30 noiembrie, in Cupa Romaniei, intr-un meci in care va intalni deținatoarea trofeului și campioana Romaniei, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. De la ora 19.00, pe Sepsi Arena, CSM Constanța cauta sa ofere o replica onorabila in fata unui adversar…

- Ultimul weekend al acestei luni va angrena sportivii de la CSM Constanta in competitii de baschet, volei, handbal, rugby, sah si gimnastica artistica. Baschet Seniori Meciurile din Liga Nationala de baschet masculin revin la Sala Sporturilor din Constanta, iar CSM Constanta primeste vizita CSO Voluntari,…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-62 (26-14, 11-21, 21-13, 26-14), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta sustine sambata, 15 octombrie, meciul de debut in editia 2022 2023 a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Galati. Meciul este gazduit de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 17.00. Echipa de pe litoral a anuntat ca l a transferat…

- FC Argeș s-a calificat in turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal feminin dupa ce s-a impus cu 5-1, in confruntarea de duminica, de pe propriul teren, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Citește și: City managerul Lucrețiu Tudor și-a dus tatal la derby-ul AC Milan-Juventus Golurile formației pregatite de Mihai…

- Echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati s au intalnit in aceasta seara, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in Supercupa Romaniei. Trofeul i a revenit lui Dinamo, dupa un meci decis in cinci seturi, pe muchie de cutit. Echipa din capitala a castigat cu 3 2 25 23, 23 25,…