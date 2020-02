În caz că ați uitat: Azi s-a născut BRÂNCUȘI Care au fost ultimele cuvinte ale artistului? „Sunt in fața perdelei celei negre, nimic nu ma mai intereseaza. Vreau sa mor”. Poate nu e cea mai potrivita fraza de inceput pentru a marca faptul ca azi se implinesc 144 de ani de la ivirea pe lume a celui ce avea sa fie considerat parintele sculpturii moderne, dar e... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

