În cât timp se bea cafeaua după preparare. Atenţie, devine periculoasă apoi! Cafeaua, una dintre cele mai folosite bauturi de pe pamant, este aceea cu care marea majoritate a romanilor iși incep ziua. Fiind o bautura atat de folosita, cercetatorii au cautat și descoperit noi lucruri despre cafea. In cat timp se bea cafeaua dupa preparare. Atentie, devine periculoasa apoi! In cat timp trebuie sa bei cafeaua […] The post In cat timp se bea cafeaua dupa preparare. Atentie, devine periculoasa apoi! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

