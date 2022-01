În calitate de membru UE, România a primit cu aproape 45 miliarde euro mai mult decât a contribuit la bugetul Uniunii Sumele primite de la bugetul UE au ajuns, la finalul lunii decembrie a anului trecut, la 68,75 miliarde de euro, in timp ce contributia cumulata pentru aceasta perioada este de 24 miliarde de euro. Aceasta suma reprezinta fonduri accesate de Romania prin bugetele multianuale ale UE. La acestea se adauga alte 2 miliarde de euro prin NextGenerationEU (2021-2023), din care 1,85 miliarde de euro este suma incasata in decembrie anul trecut ca avans din granturile aferente PNRR, iar 123 milioane de euro reprezinta asistenta de redresare pentru coeziune (ReactEU), releva date analizate de . Fondurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transferat, in 13 ianuarie, Romaniei 1,9 miliarde EUR sub forma de prefinanțare in cadrul componentei de imprumut a planului național de redresare și reziliența (PNRR). Aceasta suma se succeda celor 1,8 miliarde EUR acordate Romaniei sub forma de granturi la 2 decembrie 2021. In…

- „Marcam astazi 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La 1 ianuarie 2007, țara noastra a devenit parte a acestui proiect european unic, care a asigurat și continua sa asigure stabilitatea și prosperitatea continentului nostru, a transmis sambata premierul Nicolae Ciuca.„Masura succesului…

- Sumele alocate pentru anul 2022 nu corespund cu indicatorii prevazuti in documentul de sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite, sustin reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care asigura și creșterea punctului de pensie cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2022, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. Potrivit acestuia, valoarea punctului de pensie creste de la 1.442 lei, cat este in prezent, la 1.586 lei. Actul normativ…

- Recoltele bune obtinute in acest an de catre fermierii romani nu vor ajuta foarte mult economia autohtona, pentru ca mare parte din materia prima pleaca la export, iar bugetul pierde din aceasta cauza miliarde de euro, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR), Daniel Botanoiu,…

- Comisia Europeana a transferat, ieri, Romaniei suma de 1,8 miliarde euro sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, preluat de Agerpres.…

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, 1,8 miliarde de euro Romaniei, sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei țari in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența.Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- Cei 1,85 miliarde de euro reprezinta un avans din fondurile aferente Planului Național de Reziliența și Dezvoltare (PNRR) – componenta de granturi.Suma reprezinta un avans de 13% din componenta de granturi in valoare totala de 14,23 miliarde euro, pentru care Romania a primit pe 25 noiembrie acordul…