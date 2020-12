Stiri pe aceeasi tema

- In majoritatea lacasurilor de cult din Patriarhia Romana va fi oficiata joi slujba trecerii dintre ani. Slujba de binecuvantare a Noului An, care se oficia la miezul nopții trecerii dintre ani, va fi oficiata anul acesta imediat dupa slujba Vecerniei din seara zilei de 31 decembrie 2020, potrivit…

- Autoritațile centrale au anunțat prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Astfel, de sarbatori, romanii sunt indemnați sa ”se gandeasca la sanatatea lor și a familiilor lor”. Doar taiatul porcului nu e interzis, in rest, tot ce era tradiție, in timpul sarbatorilor de iarna, trebuie..regandit.…