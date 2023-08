În atenția solicitanților de locuințe sociale din Deva: Termen limită pentru actualizarea dosarelor – 31 octombrie 2023! Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor din municipiul Deva care au solicitat atribuirea unei locuințe sociale OBLIGAȚIA de ACTUALIZARE a dosarelor cu documente pana in data de 31 OCTOMBRIE 2023, in vederea intocmirii listei de PRIORITAȚI cu solicitanții indreptațiți sa beneficieze de o locuința sociala in anul 2024. Documentele se DEPUN la sediul Direcției de Asistența Sociala Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4) – Registratura, etaj 1, de luni pana joi, intre orele 8:00-16:30 și vineri, intre orele 8:00-14:00 sau pot fi transmise ONLINE, pe adresa: dasdeva@primariadeva.ro. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

