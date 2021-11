Stiri pe aceeasi tema

- Absolvent al facultatii de profil iesene, Relu-Ilie Leoveanu (17.07.1942, Bucuresti – 12.11.2021, Bacau) a ramas in memoria bacauanilor ca remarcabil profesor de istorie, desi a doua specializare a sa inscrisa pe diploma este cea de limba si literatura romana. Optiunea declarata a fost pentru prima…

- De cateva zile, in mai multe orașe din țara a fost testat in premiera un autobuz care folosește drept combustibil hidrogenul. Acesta este produsul unei companii poloneze și a fost adus in Romania pentru a fi testat de administrațiile locale, in vederea familiarizarii cu cea mai noua tehnologie de propulsie…

- Unii de-a dreptul ignoranți, alții indiferenți fața de semenii lor, interesați doar de propriile interese și in stare de orice sa le duca la bun sfarșit. Cam la asta se rezuma poziția unora dintre noi, care transformați in latraii de serviciu ai celor care ne guverneaza in mare parte viețile, se cred…

- ANCOM readuce in atenția celor interesați faptul ca modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului. Utilizatorul poate solicita schimbarea planului tarifar sau a altor clauze conform prevederilor…

- La cum arata lucrurile, nu numai la noi, ci peste tot in lume, nu este cazul sa ne mai gandim daca va fi sau nu va fi, ci sa ne intrebam cand va fi. Caci, cu siguranța, va fi. Va fi o explozie sociala care va zgudui din temelii lumea in cazul in care, printr-un […] Articolul In așteptarea exploziei…

- Ziua de 05 octombrie 2001 reprezinta momentul oficial al inființarii Jandarmeriei Montane, deoarece, la aceasta data, conducerea Jandarmeriei Romane a aprobat inființarea unei unitați specializate cu misiunea principala de a veni in sprijinul tuturor celor care iubesc muntele, dar și pentru protejarea…

- Nu cred in povestea aceea potrivit careia daca nu ai dușmani, nu contezi. Cand dușmanii – provenind chiar și dintre cei care se gudurau candva pe langa tine, ca prieteni – devin canalii, de ce nu le raspund la atacurile lor mizerabile? Aceasta este intrebarea care mi-a fost adresata de catre un cititor.…

- In jungla noastra urbana, sa nu credeți ca nu exista, mai ales cand vezi cum șoferii se „gratuleaza” reciproc cand ajung la semafor. Alatur, pe terasa de langa trecerea de pietoni, doi tineri serioși fac echipa. Muncesc! Și o fac cu dedicație și profesionalism, privind spre viitorul lor cu incredere.…