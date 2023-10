Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei craioveni deferiti justitiei pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Un alt inculpat din acest dosar se afla sub control judiciar. Politistii doljeni au precizat ca victima a fost agresata in seara zilei de 12 ianuarie. Agresiunea a avut loc pe bulevardul Ilie Balaci din Craiova.„Trei tineri din municipiul Craiova sunt banuiți ca in seara zilei de 12 ianuarie, in urma unui conflict in…