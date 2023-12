In activitatea APIA nu exista blocaje, iar fluxurilor de lucru sunt parcurse normal.

Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura, membri ai Federatiei Nationale a Sindicatelor APIA, continua protestele prin greva japoneza in fiecare zi, in intervalul orar 10:00 - 11:00, si avertizeaza ca, in lipsa rezolvarii situatiei de discriminare

- UPDATE – ”Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public privind organizarea unor proteste spontane ale unor angajati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, membri ai formatiunilor sindicale din cadrul Centrelor Judetene, directorul general APIA, Cornel TURCESCU, asigura pe…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) reamintește ca termenul-limita de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare a investițiilor pe etape este 15 decembrie 2023, noteaza Noi.md. Cererile de solicitare a subvenției pentru investițiile pe etape, pot fi depuse de catre fermier…

- Bani de la stat pentru crescatorii de animale din Maramureș. Potrivit unui anunț al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Maramureș, pana la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor…

- Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024. Termenul de depunere a cererilor și documente necesare Cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024 se depun pana la 15 decembrie. Anunțul a fost facut de Agentia de Plati…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile initiale anuale de solicitare a…

- Cornel Constantin TURCESCU, Directorul General al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), a primit astazi, 31 octombrie 2023, vizita de studiu a unei delegații din Republica Moldova, in contextul pregatirii acesteia pentru aderarea la Uniunea Europeana și al sprijinului Programului

- Fermierii cu neconformitați descoperite in cererea de plata depusa pentru acest an au șanse sa primeasca avansul la subvenție, insa in anumite condiții, afirma Cornel Constantin Turcescu, directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Acesta a declarat la Indagra ca dat fiind…