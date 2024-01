Stiri pe aceeasi tema

- Vremea favorabila a permis desfașurarea intensa a lucrarilor la rețeaua de gaze din satul Bujoreanca, comuna Cornești, o investiție promisa și susținuta de edilul Radu Stancu. Recent, s-a realizat cu succes prima subtraversare catre strada Afinelor din satul Bujoreanca, iar progresul continua in conformitate…

- Primarul comunei Corbii Mari, Ionuț Banica spune ca cel mai mare parc fotovoltaic din Romania, se va realiza la Corbii Mari, in judetul Dambovita, cu o suprafata de 290 de hectare.Este o investiție privata de peste 120 milioane euro care inseamna pentru Corbii Mari: taxe și impozite incasate, locuri…

- „In prezent se lucreaza la modernizarea Parcului Central”, spunea primarul Dragos Voicu pe pagina personala de socializare, in urma cu doar cateva luni „unde atat copiii, tinerii, cat si persoanele varstnice se vor putea relaxa. Va garantez ca va fi un parc extraordinar de frumos si de practic”. Primarul…

- Spre deosebire de majoritatea unitaților administrativ-teritoriale, Salcioara are un specific aparte. La o populație relativ scazuta, puțin peste 3500 de locuitori la ultimul recensamant, este una dintre cele mai intinse comune din județul Dambovița iar cele 9 sate care alcatuiesc localitatea se afla…

- „Societatea Apa Canal 2000 SA a inceput lucrarile pe cele doua șantiere: in Balotești – rețea de canalizare pe 175 de metri, o stație de pompare și peste 400 de metri de conducte de apa și de refulare – și in strada Ștefan Ciobanu – rețea de canalizare menajera pe 215 metri. Cei doi constructori, Vys…

- Locuitorii din comuna buzoiana – Siriu, se confrunta cu lipsa drumurilor asfaltate, a alimentarii cu energie electrica și gaze, precum și a racordarii la canalizare. Aceste facilitați par a fi un vis indepartat pentru comunitatea lor. In timp ce oamenii din Siriu se straduiesc sa faca fața zilnicelor…

- In ziua de 19 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Nehoiu și Postului de poliție Siriu au depistat principalul banuit in cazul unei tentative la furt calificat din locuința. Fapta a fost sesizata in ziua de 23 septembrie, de catre persoana vatamata, un buzoian in varsta de 64 de ani. Din…

- Reprezentanții partidului Uniunea Salvați Romania – filiala Buzau au depus o petiție prin care solicita Companiei de Apa sa reduca tarifele pentru serviciile oferite populației. Un metru cub de apa potabila a ajuns sa coste la Buzau 8.97 lei, in timp ce prețul pentru canalizare-epurare este de 6.67…