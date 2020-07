În 2021, un nou recensământ al populaţiei şi locuinţelor Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a anuntat ca in anul 2021 va avea loc un nou recensamant al populatiei si locuintelor, demers impus de Uniunea Europeana la fiecare zece ani. ”Recensamantul pe care trebuie sa il facem anul viitor este impus de legislația europeana. Din 10 in 10 ani se face. Faptic, noi astazi avem undeva la 286.000 de locuitori in Bistrita-Nasaud si scriptic suntem la 330.000 de locuitori. (…) Ceea ce trebuie sa facem cu recensamantul e recenzie pe cladirile de locuit, cu date despre gospodarii si despre persoane”, a declarat Stelian Dolha. La inceputul acestui… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

