Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin peste 60 de km de autostrada au fost dați in trafic in anul 2020. Pare incredibil dar este cel mai mare numar de kilometri dați in folosința din ultimii șapte ani. Romania a trecut astfel peste borna de 900 de km de autostrada aflați in exploatare. Tot in acest an acesta s-au semnat […] Citește…

- Sectorul Predeal-Cristian din autostrada Ploiesti-Brasov, deschis traficului joi. Bode: 2020 a fost "de departe" cel mai bun an din ultimii 10 in ceea ce priveste ritmul de contractare Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca joi va fi dat in folosinta sectorul de 10 km Predeal…

- Șoferul unei masini cu numere de Hunedoara a fost surprins joi, pe contrasens, pe Autostrada A10, intre Turda și Aiud, in zona unui nod rutier. Pentru ca șoferul inconștient sa se intoarca pe sensul de mers a fost nevoie ca un conducator auto sa se opreasca cu mașina in fața acestuia, pe banda a doua.…

- Romani ar fi trebuit sa aiba, in anul 2020, 11355 de kilometri de autostrada, daca promisiunile din ultimii 10 ani ale politicienilor ar fi fost respectate. Din pacate, in prezent avem puțin peste 800 de kilometri de autostrada, ceea ce reprezinta nici 10 % din cat s-a promis. La peste 100 de ani de…

- Lucian Bode a declarat ca Executivul Ludovic Orban a reusit, in 12 luni de guvernare sa modernizeze 350 de kilometri de retea de drumuri, dintre care 90 de kilometri nou construiti vor fi dati in folosire pana la finalul lui 2020.

- Peste 30 de cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 au fost descoperite pe santierul lotului 2 al Autostrazii Sebeș-Turda in ultimele 3 saptamani, potrivit unor surse Alba24.ro. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 7 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 194 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 9 au fost aribuite orașului Cugir. Localitațile din care provin cele 194 de noi cazuri: ABRUD: 7…

- Pana la sfarșitul acestui an, Romania va avea 315 kilometri de artere modernizate in plus din cadrul retelei de drumuri nationale, autostrazi si variante ocolitoare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!