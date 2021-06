„Imunoterapia cancerului”, conferință națională organizată la Timișoara de Asociația OncoHelp In perioada 1-4 iulie, Asociația OncoHelp organizeaza la Hotel Timișoara cea de-a IV-a ediție a conferinței cu tema „Imunoterapia cancerului”. Acesta este un eveniment științific național la care vor participa medici oncologi, radioterapeuți, hematologi și din alte specialitați conexe domeniului oncologiei. Organizarea conferinței a fost amanata de la inceputul anului, și de aceea se desfașoara […] Articolul „Imunoterapia cancerului”, conferința naționala organizata la Timișoara de Asociația OncoHelp a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-4 iulie, Asociația OncoHelp organizeaza la Hotel Timișoara cea de-a IV-a ediție a conferinței cu tema „Imunoterapia cancerului”, un eveniment științific național la care vor participa medici oncologi, radioterapeuți, hematologi și din alte specialitați conexe domeniului oncologiei. Organizarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va avea, in acest weekend, o intrevedere cu Frans Timmermans, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, in contextul in care o delegație a social-democraților va participa la Conferința la nivel inalt PES „With Courage. For Europe”, organizata la Berlin, conform…

- Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a susțin azi prima proba a Evaluarii Naționale, sesiunea desfasurandu-se in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Președintele PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu, transmite un mesaj elevilor, parinților și profesorilor, care in aceste zile trec prin emoțiile…

- O modalitate revolutionara de tratament in tumorile maligne este imunoterapia. Se foloseste cu succes si in Romania in mai multe tipuri de cancer. Cum actioneaza aceasta terapie, cat este de importanta In bolile grave, ne spune dr. Mircea Dediu, medic primar Oncologie.

- Guvernul italian a dat publicitatii duminica proiectul planului sau de relansare finanțat de Uniunea Europeana. Franța urmeaza sa supuna Bruxellesului planul sau național de relansare miercuri, 28 aprilie. Obiectivul Parisului este obținerea a circa 40 miliarde de euro ajutor european pentru a finanța…

- Joi, 8 aprilie 2021, in sala de ședințe a Liceului Teoretic ”Filadelfia” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat o conferința tematica, in cadrul Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru invațare!”. Formatul conferinței a fost de tip mixt, prin participare fizica și online…

- Joi, 8 aprilie 2021, in sala de ședințe a Liceului Teoretic ”Filadelfia” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat o conferința tematica, in cadrul Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru invațare!”. Formatul conferinței a fost de tip mixt, prin participare fizica și online…

- Reprezentanții Asociației de Terapie a Acceptarii și Angajamentului (ACT) au anunțat organizarea, in perioada 7 – 9 mai, a primei ediții a Conferinței Naționale ACT cu tema „Extinderea abilitaților clinice – dezvoltare profesionala și personala", la care vor participa inclusiv specialiști ACT Mureș,…