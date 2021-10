Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 43.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.502.542 de persoane vaccinate, din care 5.353.033 cu schema completa. DOCUMENTUL poate…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca analizeaza datele privind o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, care urmeaza sa fie administrata la sase luni dupa cea de-a doua doza la persoanele incepand cu varsta de 16 ani, relateaza Reuters. Cele…

- Epidemiologul Anthony Fauci a spus cate doze de vaccin anti-COVID ar fi suficiente pentru o imunizare completa impotriva virusului ucigaș. Fauci a citat, in acest sens, doua studii realizate in Israel, care au aratat o reducere a infectarilor printre persoanele care au primit o a treia doza. “Exista…

- Președintele american Joe Biden și soția sa, Jill, vor primi a treia doza de vaccin anti-Covid-19 imediat ce campania rapelurilor cu serul Pfeizer și Moderna va fi lansata in Statele Unite la sfarșitul lunii septembrie. Anunțul a fost facut joi dimineața intr-un interviu cu postul de televiziune ABC,…

- Statele Unite au autorizat, în noaptea de joi pâna vineri, injectarea unei a treia doze de vaccin Pfizer sau Moderna împotriva Covid-19 pentru anumite persoane cu sistem imunitar slabit, potrivit AFP.Agenția SUA pentru medicamente (FDA) „este pe deplin conștienta de faptul…

- Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat joi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 Pfizer si Moderna pentru persoanele care sufera de boli autoimune, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Atat compania farmaceutica Pfizer, cat și Moderna, au anunțat, in urma cu cateva luni, apariția celei de-a treia doze, care ar fi adaptata astfel incat sa ofere o protecție mai mare fața de noile tulpini ale virusului.La jumatatea lunii aprilie, CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, anunța ca, cel mai probabil,…

- Medicul Valeriu Gheorghița a explicat in ce condiții va fi luata in considerare administrarea unui rapel suplimentar impotriva COVID, despre care Pfizer și Moderna susțin ca ar oferi protecție in plus.