- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Cernavoda la startul campaniei de vaccinare…

- Guvernul bulgar a decis miercuri sa dea prioritate construirii unui nou reactor la actuala centrala nucleara de la Kozlodui, abandonand de facto proiectul celei de-a doua centrale nucleare la Belene, transmite AFP. Un nou reactor nuclear ar putea fi gata la Kozlodui peste 10 ani, prin utilizarea…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat sambata ca amana pentru o data ulterioara oprirea controlata a Unitatii 1 a centralei, pentru a asigura productia de energie electrica necesara Sistemului Energetic National in aceasta perioada cu temperaturi scazute.…

- Un cutremur de magnitidinea 6,4 a avut loc marti in Croatia si a cauzat surparea unor imobile in orasul Petrinja (centru), a anuntat Institutl american de geofizica USGS, iar centrala nucleara Krsko din Slovenia a fost oprita ”din precautie”, in contextul in care un cutremur a avut loc in Croatia si…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a avut miercuri o întrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kimberly Reed, președintele Bancii de Import-Export a SUA, și Aleshia Duncan, adjunctul asistentului secretarului pentru politica energetica nucleara…

- sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman și președinta bancii de Export-Import a Statelor Unite, Kimberly Reed, au vizitat, marți, centrala nucleara de la Cernavoda pentru a discuta pe marginea acordului de finanțare in valoare de 7 miliarde de dolari, incheiat recent…

- Presedintele Exim Bank USA, Kimberly Reed, soseste luni in Romania si va efectua, marti, o vizita la centrala nucleara de la Cernavoda, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Virgil Popescu, intr-o postare pe Facebook. "Excelenta Sa Ambsadorul SUA in Romania Adrian Zuckerman, prezent…

- Prima centrala nucleara din Belarus a oprit generarea de energie electrica a doua zi dupa ce a fost deschisa oficial de președintele Alexander Lukașenko și o parte din echipamentele sale trebuie inlocuite, a declarat marți un oficial din Belarus pentru Associated Press.