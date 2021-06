Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de reglementare a medicamentelor și dispozitivelor medicale din Turcia a autorizat de urgența, vineri, vaccinul rusesc impotriva Covid-19, Sputnik V, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Autoritațile sanitare din Marea Britanie au anunțat, joi, ca au identificat 30 de cazuri de evenimente rare de formare de cheaguri de sange dupa utilizarea vaccinului AstraZeneca, cu 25 mai mult decat a raportat agenția anterior, informeaza Reuters.Pe 18 martie, autoritatea de reglementare a medicamentelor…

- Jucatoare de top din tenisul feminin, prezente la Miami Open, nu s-au vaccinat contra Covid-19 si asteapta sa intre in posesia mai multor informatii inainte de imunizare, comenteaza agentia Reuters. Arina Sabalenka (Belarus), a saptea favorita, are mai multe griji privind vaccinul decat…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters.

- Autoritațile sanitare din Norvegia au anunțat ca este inca prea devreme pentru a spune daca exista o legatura intre administrarea vaccinului AstraZeneca și cele trei cazuri de sangerare, cheaguri de sange și niveluri scazute de trombocite raportate. Norvegia a suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis ca grupul sau consultativ a examinat rapoartele privind vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, dar nu exista dovezi ca vaccinul ar fi provocat probleme de sanatate. Intr-un raspuns pentru Reuters, purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, a declarat:…