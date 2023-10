„Împreună pentru Roberta!” – Campanie umanitară a elevilor de la Școala Gimnazială Câmpeni, pentru ajutorarea unei colege bolnave La inițiativa elevilor Școlii Gimnaziale Campeni, in cursul zilei de vineri, 20 octombrie 2023, va avea loc o campanie umanitara, pentru a o ajuta pe Roberta, colega lor aflata la nevoie. „Roberta este eleva la școala noastra, in clasa a VII-a, iar din cauza problemelor de sanatate intampina reale dificultați atat in a-și desfașura activitatea […] The post „Impreuna pentru Roberta!” - Campanie umanitara a elevilor de la Școala Gimnaziala Campeni, pentru ajutorarea unei colege bolnave first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

