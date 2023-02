Cei patru caini salvatori pe care Romania i-a trimis pentru a ajuta victimele cutremurului de ieri din Turcia, au povești de viața impresionante. In aceasta dimineața, echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia, anunța IGSU. Cialapa s-a nascut pe strada și nu este de rasa Cel negru se numește Cialapa și are 8 ani, timp in care a salvat mai mulți oameni. Cea mai importanta misiune a avut-o…