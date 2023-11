IMPRESIONANT! Nu și-a abandonat câinele în fața urgiei Un barbat fara locuinta le-a cerut duminica, ajutorul politistilor constanteni pentru el si pentru cainele lui. Ei au primit hrana si apa, iar barbatul a fost dus apoi intr-un centru social. Patrupedul a ajuns la adapostul pentru caini. “A venit la sediul Sectiei 2 Politie Constanta si a cerut ajutor si adapost, din calea viscolului, pentru el […] The post IMPRESIONANT! Nu și-a abandonat cainele in fața urgiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

