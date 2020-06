Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana, prin secția de științe economice, juridice și sociologice, propune naționalizarea Pilonului II de pensii, pozitarea progresiva a veniturilor și taxarea granzilor americani Google, Amazon, Facebook și Apple ca posibile soluții pentru evitarea unei crize majore și pentru refacerea postcriza…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor a anuntat luni ca Guvernul de la Paris mizeaza in prezent pe o contractie de 11% a Produsului Intern Brut in acest an, fata de un recul de 8% cat estima anterior. „Cresterea înregistrata de Franta în 2020, sau mai degraba recesiune…

- Parlamentul francez a adoptat, saptamana trecuta, proiectul de lege al deputatei Laetitiei Avia, pentru combaterea urii in mediul online. Sunt vizate actele de incitare la ura, violenta, injuriile cu caracter rasist sau chiar religios. Legea “Avia”, prin care in termen 24 de ore platformele si motoarele…

- Peste 10.000 de oameni au manifestat vineri in capitala slovena Ljubljana acuzand guvernul de coruptie si de faptul ca a profitat de pandemia noului coronavirus pentru a restrange libertatile publice, informeaza AFP si Reuters. Hotii!’ sau ‘Jos guvernul!’ au scandat manifestantii, ce purtau masti de…

- Aplicația “StopCOVID”, va intra in testare pe 11 mai, data la care autoritatile franceze vor incepe relaxarea restrictiilor, a anuntat duminica Ministerul pentru Afaceri Digitale.Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…

- Jean-Michel Jarre, presedinte al Confederatiei internationale a societatilor de autori si compozitori (Cisac), a declarat pentru AFP ca, pentru a sustine artistii afectati de criza, ca trebuie "taxate marile companii digitale pentru a reechilibra lucrurile", potrivit news.ro."Este nevoie de…

