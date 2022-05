Imposibil de șters: Mesajul transmis de familia impresarului Mino Raiola Impresarul Mino Raiola a incetat din viața sambata, la 54 de ani, potrivit unui anunț facut de familia acestuia. “Mino a luptat pana la final cu aceeași forța pe care a pus-o pe mesele de negociere pentru a-și apara jucatorii. Mino ne-a facut mandri inca o data, fara ca macar sa-și dea seama. Mino a marcat atat de multe vieți prin munca sa și a scris un capitol imposibil de șters in istoria fotbalului modern. Ne va lipsi mereu, iar misiunea lui Mino de a face din fotbal un loc mai bun pentru jucatori va continua cu aceeași pasiune. Mulțumim tuturor pentru sprijinul uriaș primit in aceste momente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

