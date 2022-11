Stiri pe aceeasi tema

- ”Suntem ingrijorati de hoti si banditi. In primul rand, aceste forte nu cred ca sunt mari forte, dar ei sunt cei care au furat tara, iar unii dintre ei au fost inclusi recent in sanctiunile Statelor Unite ale Americii pentru fapte mari de coruptie comise in tara noastra. Este evident ca aceste persoane…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat vineri la Antena 3 ca Romania va primi acum 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru investitii in domeniul energetic, menite sa reduca dependenta energetica de Federatia Rusa, sa ne ajute cu tranzitia spre resurse regenerabile de energie. "In…

- „Este foarte clar pentru toti ca acest razboi purtat de Federatia Rusa, acest razboi hibrid se intampla pe teritoriul Republicii Moldova si el a inceput nu de azi si nu de ieri. Razboiul pe care l-a pornit Rusia impotriva Ucrainei a amplificat probleme de tot felul. Ati vorbit despre situatia energetica.…

- Cifra de afaceri comerciala dintre Rusia și China in primele trei trimestre ale anului 2022 a crescut cu 32,5% și a insumat 136,089 miliarde de dolari, potrivit ultimelor date ale administrației vamale generale a Republicii Populare Chineze. China a exportat in Rusia bunuri in valoare de 52,244 miliarde…

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de cont curent de 37,4 miliarde de euro in al doilea trimestru al acestui an, in randul statelor membre cele mai mari deficite fiind inregistrate in Franta (15,6 miliarde de euro) si Romania (11 miliarde de euro), conform estimarilor publicate miercuri de…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Dupa ce presa a scris pe larg despre declarațiile sale ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei, fostul ministru de externe Andrei Marga a revenit cu un drept la replica in care iși susține afimrațiile. „Ucraina este in granițe nefirești. Afirmațiile mele corespund…

- * sau altfel despre „anul european al tineretului" Dupa o criza sanitara care i-a tinut in case, distantati fizic de prieteni, colegi, profesori, tinerii s-au reunit in salile de curs, la birouri, in locurile preferate pentru petrecerea timpului liber. Sfarsitul pandemiei, asa cum a fost declarat de…