- Uniunea Europeana planuiește sa introduca restricții la importurile de cereale din Ucraina și sa dubleze sumele compensatorii pentru fermierii afectați de afluxul de produse agricole ucrainene, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Comisiei Europene, potrivit Reuters.

- Uniunea Europeana pregateste compensatii de 100 de milioane de euro (109,32 milioane de dolari) pentru fermierii din tarile aflate la granita cu Ucraina si intentioneaza sa introduca restrictii la importurile de cereale ucrainene, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al

Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intilniri cu omologul sau polonez, Andrei Duda, scrie presa romina.

- Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrei Duda, scrie presa romana .

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca "o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila", dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina. Celor doua state li s-a alaturat, luni, și Slovacia.

- Ministerul Agriculturii din Slovacia a interzis cerealele ucrainene de pe piețele sale pe 13 aprilie din cauza pesticidelor gasite in cereale care sunt interzise in UE, a spus ministerul intr-un comunicat de presa, citat de Kyev Independent. Declarația mai spune ca miniștrii agriculturii din Romania…

- Ministrul Agriculturii din Romania este pregatit sa abordeze acest subiect cu omologul sau ucrainean, imediat dupa parcurgerea protocoalelor diplomatice dintre ministerele de externe dintre cele doua țari, se arata intr-un comunicat de presa.In acest context, PSD iși exprima increderea ca Ministerul…

- Producatorii de cereale din Bulgaria au blocat frontierele țarii și au cerut oprirea importurilor de grau ucrainean care, susțin ei, le-au provocat pierderi uriașe. Fermierii bulgari protesteaza la patru puncte protestde trecere a frontierei cu Romania in perioada 29-31 martie. Autoritațile au sporit…