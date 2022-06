Stiri pe aceeasi tema

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari, transmite CNBC. Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul…

- Miliardarul Sam Bankman-Fried a semnat acorduri pentru salvarea a doua firme, in decurs de doua saptamini: o cvasi-banca numita BlockFi, si Voyager Digital, o firma de brockeraj care lucreaza cu active digitale. FTX, platforma de tranzactionare de criptomonede, detinuta de Bankman-Fried, a convenit…

- Utilizatorii Solend au votat de atunci pentru a bloca aceasta incercare. Ce este Solend? Solend este o aplicatie de finantare descentralizata care permite utilizatorilor sa imprumute si sa acorde imprumuturi fara a fi nevoiti sa treaca prin intermediari. Solend a spus ca o singura ”balena” se afla pe…

- Industria criptomonedelor a fost la limita luni, in timp ce bitcoin s-a menținut la puțin peste 20.000 de dolari, iar investitorii s-au temut ca problemele inregistrate la marii jucatori din sectorul criptografic ar putea declanșa o criza mai ampla pe piața, noteaza Reuters. Bitcoin, cea mai mare criptomoneda…

- Prabușirea recenta a Bitcoin a dus la pierderi de aproximativ 56 de milioane de dolari pentru El Salvador, țara din America Centrala care a adoptat criptomoneda ca metoda legala de plata și a cumparat 2.301 bitcoini din septembrie și pana acum, relateaza Digi24.ro cu referire Business Insider .