IMPORTANȚA HAINELOR – Cum poți să mori dacă umbli cu haine negre noaptea pe drumuri Dupa lasarea intunericului s-a spus de atatea ori ca este bine ca pietonii sa aiba pe ei elemente reflectorizante, care sa ii faca vcizibili in trafic. Șansele sa fii spulberat de vreo mașina daca ești imbracat inm negru dupa lasarea intunericului sunt extrem de mari, cel mai recent caz fiind acela al unui barbat din Carei care a fost pur și simplu spulberat de o mașina pe un drum județean. „Ieri, 4 Decembrie, in jurul orei 20.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 108M, intre localitațile Vezendiu și Tiream.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

