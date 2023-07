Alberto Ţica a semnat cu FC Braşov

Un tânăr jucător a ajuns sub comanda lui Dan Alexa. Alberto Ţica a semnat un contract cu FC Braşov şi va juca sub comanda lui Dan Alexa în acest sezon. Tânărul de doar 20 de ani, care sezonul trecut a jucat pentru Gloria Bistriţa, a semnat cu FC Braşov pentru un an de zile. Alberto Ţica poate juca pe postul de fundaş, atât în… [citeste mai departe]