Implicarea Franţei. O sursă lămureşte lucrurile Franta a asigurat „autoapararea” bazelor sale din Orientul Mijlociu in momentul atacului iranian asupra Israelului, datorita unor „mijloace de protectie antiaeriana”, a anuntat duminica o sursa militara franceza, dupa ce Israelul a afirmat ca Franta l-a ajutat sa dejoace atacul iranian, transmite AFP. „Am contribuit la supravegherea si apararea bazelor unde suntem desfasurati cu mijloace de aparare”, a declarat sursa militara franceza. Duminica, purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a anuntat ca Franta se numara printre tarile care au ajutat Israelul sa se apere de atacul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

