- ■ Ioan Anton, de loc din comuna Botesti, este acuzat ca ar fi comandat asasinarea lui Virgil Busa, tatal fostului iubit al fiicei lui Adi Minune ■ crima a fost comisa in Irlanda de membrii gruparii infractionale ■ Ioan Anton, un individ de 45 de ani, din Nisiporesti, comuna Botesti judetul Neamt, considerat…

- Ioan Anton, considerat unul dintre cei mai periculosi infractori romani si liderul unei grupari criminale din Irlanda, a fost retinut de politisti, marti noapte, dupa ce a fost adus in tara pe aeroportul Otopeni.

- ■ s-au implinit 127 de ani de la nasterea dramaturgului Victor Ion Popa, mai cunoscut ca fiind autorul piesei „Take, Ianke si Cadir“ ■ preotul Florin Tuscanu dezvaluie faptul ca scriitorul a petrecut 5 ani din copilaria sa la Porcesti, unde parintii au functionat ca invatatori ■ Preotul dr. Florin Tuscanu…

- Direcția Naționala Anticorupție continua ancheta in ceea ce presa a numit ”Dosarul permiselor de la Suceava” și anunța trimiterea in judecata a celor prinși in acest carusel infracțional intr-un nou dosar. Doi angajați ai RAR Neamț apar și ei pe lista celor trimiși in judecata. ”In cauza mediatizata…

- Misiune indeplinita, prima serie de pompieri romani plecați in Grecia, s-a intors in țara, in ultimele 15 zile, cei 28 de pompieri au participat la misiuni de stingere a incendiilor in zonele Schimatari și Porto Germeno, in condiții meteorologice deosebite. In afara acestor acțiuni, pompierii au desfașurat…

- ■ un individ si-a amenintat fosta partenera de viata, apoi i s-a facut dor de alcool ■ a incercat sa sustraga ceva de baut de la un magazin, fiind ulterior incatusat ■ Un barbat in virsta de 35 de ani, din Roman, s-a dat in stamba si dupa ce si-a agresat verbal fosta partenera de […] Articolul Incatusat…

- Un barbat in varsta de 30 ani, din localitatea Alexandru cel Bun, a fost retinut de politisti dupa ce pe internet a aparut o filmare cu el omorand mai multi caini.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Puscasu, a declarat ca intreaga scena a fost filmata si publicata pe internet,…

- Un cetațean al Turciei a fost extradat astazi autoritaților moldovenești. Acesta era anunțat in cautare internaționala pentru implicarea sa intr-o grupare specializata in migrație ilegala, anunța Poliția de Frontiera. Potrivit informațiilor prezentate, barbatul de 48 de ani impreuna cu alți cetațeni…