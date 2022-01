Stiri pe aceeasi tema

- ​Meciul dintre Angers și Saint-Etienne, programat la 9 ianuarie, în Ligue 1, a fost amânat din cauza numarului mare de cazuri de infectare cu coronavirus de la gruparea gazda, a anuntat liga franceza, potrivit Le Figaro.Joi, Angers anunta ca are 19 jucatori testati pozitiv cu covid-19.Pe…

- Cea mai citita poveste publicata in 2021 in New York Times a surprins sentimentul pe care mulți oameni l-au simțit in timpul celui de-al doilea an al pandemiei. „Exista un nume pentru acel «blah» pe care il simți?” , era intrebarea pe care o puneau autorii inca din titlu. „Se numește lancezire („languishing”)…

- "In prezent, in Romania exista sapte laboratoare care efectueaza secventieri. Capacitatea acestor laboratoare este diferita. Sunt laboratoare care pot face pana la 800-1.000 de probe pe zi. Sunt laboratoare care pot face un numar mai mic de probe, undeva la 200-300. Important este sa avem probele recoltate,…

- Potrivit unei evaluari din partea expertilor medicali internationali, aproape jumatate din populatia lumii sufera din cauza unei diete nepotrivite, din cauza ca oamenii mananca fie prea putin, fie prea mult. Raportul global anual pentru nutritie sustine ca malnutritia provoaca probleme de sanatate pentru…

- Reprezentanții Ministerului Justiției (MJ) au emis un comunicat prin care anunța ca instituția va desfașura concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special vacante din cadrul sistemului administrației penitenciare. Astfel, MJ cauta doi șefi adjuncți la penitenciarul din Soroca și un șef…

- In penitenciarele din Romania s-a vaccinat intens, ajungandu-se, astfel, ca aproape 80% dintre persoanele care sunt in inchisori sa fie vaccinate. In contextul epidemiologic actual, data fiind creșterea, la nivel național, a numarului de cazuri COVID-19 raportate in valul 4 al pandemiei, Administrația…

- Starea noastra de sanatate poate fi afectata grav din cauza dinților netratați. Daca o perioada indelungata igiena dentara este precara sau lipsește, bacteriile de la nivelul cavitații bucale pot trece in sistemul circulator, declanșand o reacție inflamatorie in alta parte a corpului unei persoane.…

- Deținuții din penitenciarele din Romania sunt vaccinați anti-COVID in proporție de 78 la suta, in timp ce rata de vaccinare in randul polițiștilor este de 62 la suta, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis vineri.