Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte.

- „Ne-am speriat cumplit, am crezut ca e cutremur”, au declarat cei doi, dar și vecinii treziți de zgomotul puternic produs de impact, relateaza Gazzetta di Mantova, citata de Ziare.com. Incidentul s-a petrecut dupa ce șoferul roman a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza ceții, și s-a…

- Aseara a avut loc un nou cutremur in regiunea Hatay, iar familia lui Gazi Demirel este tot mai afectata. La scurta distanța a urmat și o replica, de 5,8 de grade de scara Richter. Artistul iși dorește sa plece in Turcia pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.

- Profesorul Nicolae Noica, cel care a creat clasificarea cladirilor cu risc seismic, a dezvaluit anul in care ar putea avea loc un cutremur devastator in Romania. Ce a observat in timpul unor cercetari realizate impreuna cu alți specialiști din domeniu. Cand ar putea avea loc un cutremur devastator in…

- Oamenii de știința avertizeaza ca un alt cutremur puternic ar putea avea loc in Turcia in urmatorii ani, iar de aceasta data Istanbulul, cu o populație de 15 milioane de oameni, ar putea fi afectat, relateaza Meduza.

- Patronul SpaceX, Tesla și Twitter se oferise sa iși activeze sateliții Starlink pentru a furniza o conexiune la internet prin satelit in Turcia. In ciuda unui cutremur devastator care a lovit Turcia, luni, la orele dimineții, urmat de altul, in cursul zilei, autoritațile locale nu vor accepta sa acorde…

- Un cutremur devastator a zguduit Turcia in aceasta dimineața, cu o magnititudine de 7,8 pe scara Richter. Pana acum au fost numarate aproape 200 de victime din Turcia și Siria, insa numarul lor continua sa creasca de la un moment la altul.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…