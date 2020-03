Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. Acest lucru ii sperie pe oameni, iar majoritatea angajaților refuza sa ma vina la locul de munca sau sa foloseasca mijloacele de transport in comun, de teama sa nu se imbolnaveasca. Iata la ce variante legale pot apela aceștia,…

- Ministerul Educației a trimis catre Inspectoratele Școlare Județene o adresa prin care recomanda ca activitațile planificate in cadrul Saptamanii „Școala altfel” sa se desfașoare in incinta școlilor, pentru a evita “riscul apariției unor cazuri de imbolnaviri.” Instituția le cere școlilor și sa suspende…

- Un sofer roman de TIR, recent intors dintr-o cursa din Italia, a fost data afara din casa de sotie si trimis la spital, de teama unei posibile infectii cu coronavirus. Barbatul s-a prezentat la spitalul din Adjud, iar ulterior a fost transferat la Focsani, informeaza Antena1.

- Armani a anuntat ca a decis sa isi sustina prezentarea de duminica in fata unei sali goale ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia. Este pentru prima data in cei 45 de ani de existenta ai casei de moda cand este luata o asemenea decizie.Designerul…

- "La ce sa-i ajut eu pe adversari? Ce, declarațiile mele au intrat pe teren azi? De unde sa știu ca noi nu mai putem sa alergam. Parerea mea e ca jucatorilor le era frica. De ce? Pentru ca nu-s pregatiți. Cand nu ești pregatit bine, ți-e teama. Uite, Coman, cand a ramas singur, ii era teama. Pai ii…

- Premierul canadian Justin Trudeau a facut apel la concetatenii sai sa fie uniti in fata crizei noului coronavirus si a avertizat impotriva discriminarii membrilor comunitatii chineze din Canada, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Nu este permisa in tara noastra discriminarea alimentata de teama…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca alegerile locale intr-un singur tur ar conveni si PNL-ului, care are un numar mare de primari, precizand ca nu crede ca primarul Clujului sau cel al Timisoarei ar fi incantati de alegerile locale in doua tururi.

- Ioana Bogdana Albani, care candideaza la sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), a afirmat, vineri, ca a identificat printre punctele slabe ale institutiei numarul redus de procurori si fluctuatia de personal. "Am identificat ca…