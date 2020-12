Impact violent, la Botanica: Două mașini, făcute zob Un accident grav s-a produs in aceasta noapte in sectorul Botanica al Capitalei. Doua automobile au fost grav avariate in urma unui impact. „Un echipaj de carabinieri din cadrul unitații militare 1001 a Direcției regionale Centru, care exercita serviciul de menținere a ordinii publice in sectorul Botanica al capitalei, au primit informația prin stația radio precum ca la intersecția strazilor bd. D Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Accident violent in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua automobile s-au ciocnit grav la intersectia strazilor Alba Iulia si Onisifor Ghibu. In urma impactului, una dintre masini a derapat de pe carosabil si a intrat pe trotuar. La fata locului au ajuns un echipaj al Politiei.

- Doua automobile s-au ciocnit violent in sectorul Buiucani al Capitalei. Accidentul s-a produs dimineața pe strada Alba Iulia intersecție cu Ion Pelivan. Potrivit poliției, in urma impactului, nicio persoana nu a avut de suferit. Ambele mașini, insa, au fost grav avariate.

- Peste 1200 de persoane aflate in dificultate, beneficiari ai serviciilor de alimentare ale Direcției asistența sociala, au primit, pe parcursul saptaminii trecute, pachete cu produse alimentare, livrate la domiciliu. Astfel, in sectoarele Botanica și Rișcani, familiilor nevoiașe le-au fost distribuite…

- Chișinauienii din sectorul Centru au inregistrat o prezența la vot de 25.11% pina la aproape ora 14:00. Și cetațenii din sectorul Botanica nu stau mai prejos, inregistrind 24.51% prezența la vot pina la aceasta ora. Cei mai pasivi alegatori sint in suburbiile capitalei, care au inregistrat abia 23.47%…

- Pe strazile capitalei au aparut primele 28 de stații noi de așteptare a transportului public. Potrivit primarului Capitalei, acestea au fost amplasate in sectorul Buiucani - 11 stații, in sectorul Centru se regasesc 12 stații de așteptare, iar in sectorul Rișcani 5, transmite Știri.md. ''Noile stații…

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in sectorul Rascani al Capitalei. Doua automobile s-au ciocnit violent la intersectia strazilor Minsk si Nicolae Titulescu.Din imaginile postate de martori pe reletele de socializare, cele doua automobile s-au izbit frontal.

- Dupa ploaia de ieri, ofițerii Inspectoratului Naționale de Securitate Publica al IGP au gasit mai multe numere de inmatriculare de la mașini. Astfel, proprietarii lor se pot adresa la sediul Direcției patrulare Centru, strada Octavian Goga 18. Totodata, INSP indeamna cetațenii care au gasit placuțe…

- Ploaia din asta seara face ravagii pe strazile capitalei. Imagini cu strazile transformate in riuri și cu mași plutind printre ape au fost trimise la adresa redacției noi.md. Totodata, in rețelele sociale apar tot mai multe imagini cu dezastrul lasat in urma ploilor. In sectorul Rișcani al capitalei,…