- Peste doi ani, elevii Scolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” din orasul Ocna Mures, judetul Alba, vor beneficia de o cladire complet modernizata si de dotari noi pentru cursuri. Acest fapt va fi posibil ca urmare a implementarii proiectului finantat in cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operational…

- Vasile Borș, primarul din Maieru, a fost prezent in studioul Bistrițeanul Live, vorbind despre lucrarile care se deruleaza in localitate, proiectele inițiate in precedentul sau mandat și planurile de viitor: Peste trei kilometri și jumatate de straduțe private din Maieru au fost prinse in domeniul public…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a lansat, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), licitația privind lucrarile de execuție la obiectivul „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Potrivit anunțului,…

- "Impact Developer & Contractor a inceput lucrarile de construire la a patra faza de dezvoltare a ansamblului rezidential Greenfield Baneasa. Aceasta va cuprinde primul proiect comercial al Impact, Greenfield Plaza, cu 7.258 mp de spatii pentru comert si servicii si 1.184 mp spatii de birouri. Intreg…

- Societatea Arimflay Construct SRL va realiza proiectul proiectul de investiție „Reabilitare și extindere Școala Gimnaziala nr 1 și Gradinița cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, județul Vrancea“. Valoarea estimata a investiției este de aproximativ 1,1 milioane lei. In cadrul acestui…

- Primaria municipiului Fagaraș a scos la licitație, in sistemul electronic de achiziții publice, contractarea de servicii de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția de lucrari de construire, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a cladirilor rezidențiale din Municipiul…

- Primaria municipiului Constanta achizitioneaza serviciul de proiectare pentru obiectivul de investitii "Realizare lucrari, modernizare si dotare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru Colegiul Comercial Carol I Valoarea estimata a contractului este de 63.000 lei fara TVA Ofertele se…

- Lucrarile de reparație a drumurilor din cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova 2020” in raionul Dubasari au fost finalizate integral. Astfel, au fost asigurate cu imbracaminte din beton asfaltic 14 sectoare de drum, anunța Administrația de Stat a Drumurilor”. Valoarea contractului constituie…