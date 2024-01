Impact devastator în intersecție la Timișoara Accident grav, sambata seara, la Timișoara. Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar, dinspre strada Gheorghe Adam inspre Calea Circumvalațiunii, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre un barbat, de 33 de ani, care circula din sensul opus de mers. In urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducatorul auto, in varsta de 19 ani, precum și un tanar, in varsta de 28 de ani, pasager in autoturismul condus de barbatul de 33 de ani. Ambii conducatori auto au fost testați cu aparatul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

