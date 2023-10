Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape jumatate de secol, Mircea Baniciu și Nicu Covaci, doi membri ai formației legendare Phoenix, au cantat din nou pe aceeași scena. Ruptura dintre ei a avut loc in perioada comunista.

- Melomanii timișoreni au fost gazda unui eveniment cat se poate de special vineri seara la Porto Arte, unde la concertul susținut de Mircea Baniciu alaturi de Teo Boar și Vlady Cnejevici și-a facut apariția și Nicu Covaci, care mai apoi, in cea de-a doua repriza a cantarii a urcat pe scena alaturi de…

- Hotelul va fi inchis la finele lunii octombrie si va fi deschis abia in 2026. Aflat chiar pe malul lacului Garda, cel mai mare din Italia, la jumatatea distantei dintre Venetia si Milano, Grand Hotel Gardone dateaza din 1884. In momentul in care era deschis inregistra intre 45.000 si 50.000 de vizitatori…

- Banciu și Covaci vor canta pe aceeași scena! Nu-și vorbesc din anii ’90 cand ”s-au impacat” dupa alți 14 ani. Organizatorii Festivalului Țuicii, Vinului și Papricașului din Buziaș, eveniment de anvergura ce va avea loc pe 14 și 15 octombrie, au reușit totuși sa-i puna pe cei doi legendari artiști pe…

- Mircea Baniciu va sutine un concert, pe data de 14 octombrie, la Festivalul Vinului si Papricasului de la Buzias. El si-a confirmat prezenta la eveniment dupa ce si trupa Phoenix, condusa de Nicu Covaci, va urca pe scena, in cadrul festivalului, dar pe 15 octombrie. Festivalul Vinului si Papricasului…

- Cladirile istorice din Romania necesita renovare și reabilitare meticuloasa pentru a le pastra spiritul și personalitatea autentica. Pentru ca o cladire sa fie declarata de importanța istorica, ea trebuie sa fie veche de cel puțin 50 de ani, rara in localitate, zona sau regiune, reprezentativa pentru…

- Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha protagonist intr-o victorie istorica a naționalei de volei masculin a Romaniei Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha protagonist intr-o victorie istorica a naționalei de volei masculin a Romaniei Nationala Romaniei, din care face parte și ocnamureșeanul a reusit o…

- Obiectiv strategic de importanța naționala, economica și militara, Portul Constanța ramane negustorul care nu poate vinde apa in deșert – sau servicii de transport maritim, intr-o perioada in care acestea sunt mai profitabile ca oricand. Afacerile și anvergura celui mai mare port romanesc raman impotmolite…