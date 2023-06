Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Educație au anunțat continuarea grevei generale a profesorilor, respingind astfel ultima oferta, de majorare salariala, inaintata de Guvern. Executivul le-a propus cadrelor didactice și personalului nedidactic o creștere salariala de 1000 de lei brut, respectiv 400 de lei brut, urmata…

- Scuderia Ferrari pregateste o oferta de 46 de milioane de euro pentru semnatura pilotului britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, conform ziarului Daily Mail, citat de DPA.Hamilton este legat de Mercedes pana la finalul acestui sezon si pana acum a repetat mereu ca nu se gandeste…

- SCM USV Timisoara a surclasat-o pe CS Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 55-20, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a opta a Grupei 1 a Ligii Nationale de rugby. CITESTE SI Romania a disputat doua amicale cu Ungaria inaintea debutului in Golden League la volei masculin: In primul…

- SIMCO International, companie specializata in dezvoltarea rețelelor electrice, se dedica proiectarii, executarii, intreținerii și reparațiilor in domeniul electric. Cu o experiența vasta de 30 de ani și o abordare inovatoare, SIMCO este un jucator de succes pe piața energetica romaneasca. Oferta SIMCO…

- Inselaciunile cibernetice cresc exponential si dau tot mai multa bataie de cap autoritatilor. Ne lipsesc oamenii specializati si nu exista nici dotari suficiente ca sa putem stopa fenomenul. ''Inspectorul PRO'' a descoperit o metoda de fraudare importata din Marea Britanie si va arata ce trebuie sa…

- Piața imobiliara din Romania este una dintre cele mai accesibile piețe din Europa! Deși romanii considera ca prețul la imobiliare a explodat, indicele de accesibilitate arata ca orașe ca București, Iași, Brașov sunt in topul orașelor din Europa cu cel mai mic raport preț per mp versus salariu net. Astfel,…

- O tanara din Romania a fost inclusa in topul Forbes al celor mai de succes tineri intreprinzatori, sub 30 de ani, din Europa. Ruxandra Pui este co-fondatoarea Digitail, start-up-ul care ii ajuta pe proprietarii de animale de companie si pe medicii veterinari sa gestioneze si sa monitorizeze mai usor…

- Deputatul Mihai Lasca, fost AUR, ar putea ajunge din Comisia pentu mediu și echilibru ecologic la Comisia pentru egalitate de șanse pentru barbați și femei. Controversatul politician ar deveni membru in comisia care se ocupa cu verificarea și dezvoltarea egalitații de șanse intre femei și barbați, asta…