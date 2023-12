Stiri pe aceeasi tema

- Andra a fost surprinsa de paparazzi la cumparaturi. Cand nu e pe scena, la concerte, la emisiuni sau la filmari, cantareața se preocupa de casa, avand un ajutor de nadejde la supermarket.De-a lungul anilor, de cele mai multe ori, Andra s-a afișat in fața fanilor ei in ținute elegante, atent machiata…

- De 1 Decembrie, romanii care prefera sa-și petreaca minivacanța acasa se pot uita la filme romanești. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, „Miami Bici”, „Teambuilding”, „Bacalaureat”, „Metronom” sunt doar cateva dintre filmele romanești premiate international. Romanii au de ales…

- Romanii care vor cumpara bauturi in ambalaje de plastic, sticla sau aluminiu vor achita de astazi, 30 noiembrie, și o garanție de 50 de bani, iar banii platiți in plus vor fi recuperați dupa ce vor duce ambalajele inapoi la magazin.„Ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare vor fi purtatoare…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a organizat vineri, 3 noiembrie, la Palatul Parlamentului, dezbaterea cu tema „Romanii din inima Romaniei. Probleme și soluții pentru pastrarea identitații naționale in Covasna, Harghita și Mureș”. In cadrul dezbaterii, Dan Tanasa, deputat AUR și purtator de cuvant…

- Chiriașii din sectorul 1 al Capitalei platesc cele mai scumpe chirii din Romania și au platit cu 73% mai mult decat cei din sectorul 4 in luna octombrie, informeaza joi platforma de imobiliare Storia, conform careia cele mai mari creșteri de prețuri pentru inchirieri sunt in Oradea (+25%) și Arad (+23%).…

- Este nevoie ca si romanii sa spuna lucruri bune despre tara lor, a declarat, miercuri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau, adaugand ca in Romania „inca sunt lucruri de facut, dar progresul este spectaculos”,…

- Concertul TIMELESS MOOD, un eveniment de crossover cu muzica de salon, va avea loc in Bucuresti și alte patru orașe din aceasta toamna, cu intrare libera. In prim-plan va fi MH Orchestra, singura orchestra de muzica de salon din Romania.

- Romanii carora li s-au eliberat anterior vize de intrare in Statele Unite ale Americii le pot reinnoi fara interviu, a transmis, joi, Ambasada SUA. Misiunea diplomatica de la Bucuresti promoveaza un program de reinnoire a vizelor fara interviu cu scopul de a aproba „un numar record de vize pentru cetatenii…