Imnul optimismului – “Leggo” – ADI N-ar fi prima data cand fac duș cu apa rece… Chiar daca toata lumea are pe buze versurile piesei ,,Totul meu, iar pe platforma TikTok se regasesc peste 350K de videoclipuri cu oameni frumoși care iși arata iubirea pe acest sound, ADI nu poate sta departe de studio și vine cu o noua piesa fresh. Cu un ritm contagios, “Leggo” este noul imn al optimismului, care iți va aminti ca ziua ta e in fiecare zi. Piesa a fost scrisa de Adi Istrate și Calin Grajdan, care s-a ocupat și de partea de producție. ,,Am pus intr-o piesa toate sfaturile pe care aș vrea sa le urmez și am ales și un instrumental care… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

