Immofinanz va moderniza mall-ul VIVO! Baia Mare de 32.000 mp din 1 iunie

Austriecii de la Immofinanz vor demara de la 1 iunie un proces de renovare a centrului comercial VIVO! Baia Mare. Lucrarile vor acoperi o suprafața de peste 10.000 metri patrați, echivalentul unei treimi din suprafața totala inchiriabila a mall-ului VIVO! Baia Mare si se vor finaliza in ultimul trimestru al anului. „Continuam sa investim pentru a consolida poziția companiei pe segmentele de retail și office. Decizia de modernizare a centrului comercial din Baia Mare are la baza increderea companiei in potențialul pieței și a regiunii. Dorim sa ramanem principala destinație de shopping și petrecere…